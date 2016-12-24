Террористы пытались атаковать трижды, но были отброшены, - бойцы ВСУ

Штаб спецоперации на своей странице в Фейсбуке информирует о том, что накануне, 23 декабря, российско-террористические войска продолжали атаковать позиции украинских военных на Донбассе, однако были отброшены бойцами, передает replyua.net.
В сообщении говорится о том, что боевики били по всем направлениям. На Мариупольском направлены были обстреляны позиции военных вблизи Лебединского, Широкино, Водяного и Новотроицкого. Рядом с Водяным боевики пошли в наступление, однако эта попытка завершилась для них полной неудачей. Также ситуация остается тяжелой и на Донецком направлении. За вчерашний день террористы применили минометы, артиллерию и вооружение БМП на Светлодарской дуге, вблизи Луганского. Из минометов боевики обстреливали позиции недалеко от Новоселовки, Авдеевки, Новолуганского, Южного.
На Светлодарской дуге российско-террористические войска только за минувшие сутки трижды пытались атаковать позиции украинских бойцов, однако во всех случаях им приходилось отступать. На Луганском направлении противник бил из Градов, стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди бойцов ВСУ вчера не было.