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Террористы соблюдают режим прекращения огня – ВСУ

Террористы соблюдают режим прекращения огня – ВСУ
По информации на сегодняшнее утро, 24 декабря, пророссийские террористы на всей линии соприкосновения соблюдают режим прекращения огня, о котором было объявлено ранее. Как передает replyua.net, такая информация поступила от возглавляющего украинскую сторону СЦКК генерал-майора Анатолия Петренко, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

«Согласно имеющейся информации в утренние часы 24 декабря Украина подтвердила, что в районе проведения АТО с полуночи 24 декабря текущего года введен режим всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня. Соблюдение режима тишины наблюдается по всей линии прикосновения», - сказал генерал-майор. Помимо этого, в сообщении речь идет о том, что со стороны украинских офицеров СЦКК продолжается наблюдение за тем, какая обстановка на линии фронта. Как известно, на протяжение последних суток пророссийские боевики наносили удары по всем направлениям, где находятся украинские военные.

В ходе последней встречи представителей Трехсторонней контактной группы стороны достигли договоренности о прекращении стрельбы на Донбассе в связи с приближающемся периодом праздников.
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