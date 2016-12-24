Новая победа: украинские бойцы освободили населенный пункт на Светлодарской дуге

Вооруженные силы Украины взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе – Новолуганское, расположенный в Донецкой области.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Вячеслав Власенко, комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» с позывным «Филин». «Здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня «Донбасс-Украина» провел успешную и дерзкую операцию по освобождению Новолуганского. Без единой потери, сходу. Привет сепарам», пишет боец. Накануне представители пресс-службы Министерства обороны сообщали о том, что на южных окраинах поселка Новолуганское украинские бойцы обустроили блокпост. Это произошло вчера, в пятницу.
В пресс-службе подчеркнули, что обустройство блокпоста позволит обеспечивать жителей поселка, которых около четырех тысяч, необходимыми товарами и продуктами питания. Кроме того, будет упорядочена процедура провоза транспортом различных предприятий горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров. Помимо этого, будет ускорена процедура по пропуску граждан, которые хотят съездить к своим родственникам.