валюта
СпецтемаСМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

В Генштабе сообщили о новых потерях Украины на Донбассе

В Генштабе сообщили о новых потерях Украины на Донбассе
По информации замруководителя пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Волошина, в связи с непрекращающимися обстрелами террористов на Донбассе есть погибшие среди украинских защитников, передает replyua.net со ссылкой на телеканал 112. Волошин рассказал, что на самом деле есть очередные потери среди украинских защитников, однако подчеркнул, что больше подробностей можно будет узнать во время брифинга представителя оборонного ведомства Украины по вопросам антитеррористической операции.

Отмечается, что сегодня, начиная с полуночи, пророссийскими террористами было совершено шесть обстрелов по местам расположения представителей ВСУ недалеко от Светлодарской дуги. Помимо этого, в представительстве Генштаба рассказали, что боевиками впервые за продолжительное время был открыт огонь с применением орудий 152-миллиметра. «Подобных обстрелов за день было три: первые два в утренние часы, а во второй половине дня под обстрел попал населенный пункт Мироновский.

Как известно, на днях в Интернете распространилась информация о том, что в процессе боев на Светлодарской дуге погибли украинские военные, оказавшиеся в плену террористов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: останні події в зоні АТО показали, що українська армія взяла на озброєння початкову тактику росіян
Важное за сутки
23 дек 2016
9349

Пономарь: новые санкции США против России - рождественский подарок Обамы

Олег Пономарь сообщает на своей странице в Фейсбуке, что полномочия Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки еще не закончились, и он «порадовал» Российскую Федерацию новым

23 дек 2016
8667

Путин сильно переживает за судьбы украинцев, которые поедут по безвизу в ЕС

Во время пресс-конференции, проходящей сегодня в Москве, Путин заявил о том, что в случае получения безвиза с ЕС украинцы окажутся в очень унизительном положении. Как сообщает replyua.net, президент

Последние новости

Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

Ющенко рассказал, как «Межигорье» ускользнуло от Тимошенко

Из-за обстрелов террористов Авдеевка осталась без водоснабжения

Эксперт рассказал, как можно договориться с Путиным по Украине

Полякова обвиняет Киркорова в плагиате

В РФ прокомментировали унизительную реакцию Трампа на заявление Путина

Путін втягнув Трампа у ядерну гонку

Информация Минобороны об освобождении поселка в зоне АТО неверна – волонтер

Ураган в Шотландии: закрыты школы и трудности с транспортом

Террористы пытались атаковать трижды, но были отброшены, - бойцы ВСУ

Асад выразил благодарность Путину за взятие Алеппо

Российская авиация активизировалась на админгранице с Крымом

Пограничники: авиация РФ снова активизировалась на админгранице с Крымом

ЧП в России: взорвана бывшая воинская часть

На Новый год украинцев приглашают поработать официантами и Снегурочками

Украинцы начали забывать о войне в Украине, когда отменили мобилизацию, – волонтер

Украина получит от Папы Римского 6 миллионов евро

Порошенко докажет любовь к украинцам, когда начнет раздавать свои деньги, - Грицак

В РФ вышел запрет на продажу жидкостей крепче 25 градусов

 Новости за день