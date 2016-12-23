В Генштабе сообщили о новых потерях Украины на Донбассе

По информации замруководителя пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Волошина, в связи с непрекращающимися обстрелами террористов на Донбассе есть погибшие среди украинских защитников, передает replyua.net со ссылкой на телеканал 112. Волошин рассказал, что на самом деле есть очередные потери среди украинских защитников, однако подчеркнул, что больше подробностей можно будет узнать во время брифинга представителя оборонного ведомства Украины по вопросам антитеррористической операции.
Отмечается, что сегодня, начиная с полуночи, пророссийскими террористами было совершено шесть обстрелов по местам расположения представителей ВСУ недалеко от Светлодарской дуги. Помимо этого, в представительстве Генштаба рассказали, что боевиками впервые за продолжительное время был открыт огонь с применением орудий 152-миллиметра. «Подобных обстрелов за день было три: первые два в утренние часы, а во второй половине дня под обстрел попал населенный пункт Мироновский.
Как известно, на днях в Интернете распространилась информация о том, что в процессе боев на Светлодарской дуге погибли украинские военные, оказавшиеся в плену террористов.