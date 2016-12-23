Эксперт: не надо питать иллюзий по перемирию на Донбассе

Боевики не соблюдают режим тишины, и перемирие на востоке Украины может длиться не больше суток. Как информирует replyua.net, об этом Обозревателю сообщает Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление.
По его словам, ситуация на востоке очень далека от стабильной, и не исключено, что в предпраздничные дни и на Новый год количество обстрелов может уменьшиться, но ситуация останется очень напряженной. «То, что боевики ведут обстрелы по всей зоне АТО, наталкивает меня на мысль о том, что никакого режима прекращения огня не будет», заявил Тымчук. По словам эксперта, достаточно посмотреть на предыдущий опыт – с 2014 года режим перемирия объявляли много раз, но террористы его никогда не придерживались.
«В любом из тех перемирий, которые уже были, боевики терпели максимум сутки, а потом снова открывали огонь. Таких примеров было много. Откуда основания, чтобы считать, что сейчас все будет по-другому? Их у нас нет», добавил координатор. По его мнению, политика Москвы заключалась и будет заключаться в том, чтобы показать активность российских войск, поэтому заявления главарей боевиков ничего не значат.