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Новости АТО: за сутки 37 обстрелов по украинским военным

Новости АТО: за сутки 37 обстрелов по украинским военным
На протяжении последних суток по данным на шесть часов утра сегодняшнего дня, 27 ноября, эксперты зафиксировали 37 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны подконтрольных России террористов. Как передает replyua.net, 80% этих обстрелов произошли по направлению Мариуполя. В штабе антитеррористической операции на социальной сети Facebook отмечается, что враг использовал тяжелую артиллерию, а также минометы, гранатометы и стрелковое орудие. Больше всего случаев огневой стрельбы отмечалось в таких населенных пунктах, как Марьинка, Водяное, Широкино, Талаковка, Лебединское, Павлополь. Кроме того, стрельба снайперов была зафиксирована в районе Новотроицкого.

Пресс-служба АТО проинформировала об обстрелянных позициях украинских военнослужащих недалеко от населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Майорск. Что касается луганского направления, то пророссийские террористы прибегли к минометным обстрелам, а также использовали ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелом оказались населенные пункты Новозвановка, Попасная, Ореховое и Новоалександровка.
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