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На Донбассе задержан боевик «Нацист», участвовавший в штурме отделения полиции

На Донбассе задержан боевик «Нацист», участвовавший в штурме отделения полиции
Появилась информация о задержании на территории Донецкой области участника нацистского движения, входящего ранке в группу подконтрольных РФ боевиков в ходе оккупации города Покровск. Как передает replyua.net со ссылкой на информацию правоохранителей, после пополнения ряда боевиков, ранее судимый преступник нес службу на блокпостах, преследовал жителей города с проукраинской позицией, а также был охранником на так называемом «референдуме».

Членом бандитских формирований боевик, которому дали позывной «Нацист» из-за того, что на его теле была фашистская свастика, стал в 2014 году. На сегодняшний день полицейские установили, что 1 мая 2014 года «Нацист» был непосредственным участником захвата городского полицейского отдела. Когда же Покровск ухе освободили, он остался на территории, которую контролирует украинская власть. «Нацист» снимал квартиры, скрывался от правоохранителей и периодически отправлялся на заработки. Его задержание состоялось в Мирнограде при попытке спрятаться в частном секторе.

В сообщении полиции отмечается, что злоумышленник уже начал активно сотрудничать со следствием и дает показания. За совершенные преступления он может оказаться в тюрьме на пятилетний срок.
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