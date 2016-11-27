В «ДНР» потребовали от чешской гуманитарной организации за сутки покинуть Донбасс

Так называемые руководители непризнанной цивилизованным сообществом «ДНР» предъявили требования к представителям чешской организации «Человек в беде» свернуть свою работу на находящихся под оккупацией территориями. Как передает replyua.net, у гуманитарных сотрудников есть всего сутки для того, чтобы уехать из Донбасса.
Как сообщают средства массовой информации Чехии, накануне подконтрольные России террористы посетили офис, в котором находится гуманитарная организация и потребовали, чтобы ее деятельность была прекращена. Вместе с тем, никакой информации о причинах соответствующего решения не поступило. Возглавляющий организацию Шимон Панек заявил, что отказ самопровозглашенных властей «ДНР» членам организации в возможности работать с людьми и оказывать им всю необходимую помощь вызвало огромное огорчение. Кроме того, подчеркнул Панек, в данном случае речь идет о нарушении международного гуманитарного права.
В то же время, подчеркивается, что гуманитарная организация получила условие от самопровозглашенных властей «Донецкой народной республики» - уехать из территории на протяжении суток.