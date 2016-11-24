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Филарет призвал узаконить капелланов

Филарет призвал узаконить капелланов
Об этом настоятель сообщил на сегодняшнем совете церквей. На открытии данного заседаия спикер Андрей Парубий заявил, что особенной благодарности и пристальноговнимания заслуживает факт пребывания 500 капелланов рядом с военніми в зоне АТО. По его мнению, это является большой моральной и психологической поддержкой для украинских воинов. Помимо того, Парубий акцентировал, что участие церквей в организации волонтерской помощи нашим бойцам было просто неоценимым.

Так же спикер напомнил, что некоторые церкви жертвовали немалыми денежными средствами, закупая автомобили, серьезную дорогостоящую импортную медицинскую аппаратуру, отправляли целые сотни тонн, грузовики продуктов, а так же вели работу по полной реабилитации всех больных и раненых.

При этом Филарет заметил, что следует принять закон о капелланах в воинских частях. Соглсано его словам, состоянием на данный момент капелланы еще не пребывают в законных условиях. Ведь они не могут получить социальную защиту. Глава церкви призвал украинский парламент поработать над соответствующим реальным законом. В ответ на это Парубий сказал, что в Раде уже готовится такой законопроект и перед голосованием он будет согласован с представителями церкви. Ранее Петр Порошенко уже обещал руководителям украинских церквей разработку законодательства о капелланстве в армии и прочих силовых структурах.
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