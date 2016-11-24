Новини з зони АТО за минулу добу (23.11.16)

За минулі 24 години в зоні антитерористичної операції на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було вбито одного військовослужбовця Збройних сил України, поранених не зафіксовано. Про це сьогодні, 24-го листопада, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу в Києві, інформує replyua.net.
«За минулу добу в результаті бойових дій загинув один військовий української армії. В той самий час інформації про поранених немає», - повідомив полковник. Також він уточнив, що цю втрату Збройні сили України зазнали під час обстрілу бойовиків в районі населеного пункту Мар’їнка. Як відомо, за минулу добу терористичні війська самопроголошених республік відкривали вогонь по позиціях наших захисників 48 разів, застосовуючи при цьому цілий ряд забороненої Мінськими домовленостями зброї.
На Луганському напрямку сепаратисти обстріляли позиції сил антитерористичної операції з мінометів обох калібрів та гранатометів. Було помічено роботу снайперів. По напрямку до Донецька бандити стліли з гранатометів, мінометів, БМП та стрілецької зброї. На Луганському напрямку російські найманці застосовували те ж саме озброєння. Відведення військ в районі Станиці Луганської залишається неможливим.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter