Політолог розповів чи варто чекати загострення на Донбасі

Політолог Андрій Піонтковський розповів кореспондентам видання «Каспаров.ру» чого варто чекати від Кремля у найближчі два місяці – поки новий президент Сполучених Штатів Америки офіційно не набуде своїх повноважень, - про це інформує replyua.net.
Так, Піонтковський наголошує, що найближчим часом, поки США офіційно не отримають нового главу держави, Путін може розпочати масштабну атаку на сирійських повстанців, аби вести потім переговори з Вашингтоном з більш зручних позицій. Чи варто чекати того ж самого щодо Донбасу? На думку політолога, у цих двох ситуаціях є значна відмінність – якщо у сирійському конфлікті Кремль має «прикриття» - боротьба з Ісламською державою, то у випадку з Україною всі концепції Кремля вже зазнали краху. Відтак, офіційна Москва розуміє, що новий виток агресії означатиме також і новий пакет санкцій.
А саме скасування санкцій зараз стоїть на повістці дня у Кремлі – там докладуть всіх можливих зусиль до того аби уникнути дії обмежувальних заходів. Наприклад, нещодавно у ЗМІ оприлюднили інформацію, що Кремль готовий пожертвувати Курильською грядою, якщо Японія гарантуватиме скасування антиросійських санкцій з боку всіх держав Великої Сімки. Отже, офіційна Москва навряд чи бажатиме нового збройного загострення, але не виключено, що Путін використовуватиме будь яку можливість для того, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини, - зауважує політолог.
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