Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще троє отримали поранення різних типів та тяжкості. Про це сьогодні, 23-го листопада, під час свого виступ на брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу в результаті ворожих обстрілів було поранено трьох наших захисників. Ще один отримав несумісні з життям поранення», - розповів він. За словами Лисенка, один загиблий та один поранений – результат бойового зіткнення сил АТО з диверсійно-розвідувальною групою противника у Водяному. Ще один військовий зазнав поранення під час обстрілів по напрямку до шахти Бутовка. Про ще одного пораненого бійця полковник не розповів.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу сепаратистські війська самопроголошених республік порушували режим «тиші» 25 разів. На Маріупольському напрямку ситуації знову була найгострішою; тут противник зробив найбільше обстрілів, застосовуючи «Гради», міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. На Донецькому та луганському напрямках бойовики гатили з мінометів обох калібрів, гранатометів та стрілецької зброї.
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