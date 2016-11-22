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Новини з зони АТО за минулу добу (21.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (21.11.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, дякувати Богу, жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений. Про це сьогодні, 22-го листопада, в ході щоденної прес-конференції розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулу добу в лавах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції без втрат. Жоден військовий не загинув та не був поранений», - зазначив він. За словами Мотузяника, за минулий день та ніч кількість обстрілів по всій лінії зіткнення з боку російських найманців значно зменшилася. Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню. По напрямку до Маріуполя бандити гатили по позиціям сил АТО з різнокаліберних мінометів, гранатометів та БТР-ів. Населений пункт Красногорівка опинився під обстрілами танків, а Гнутове сепаратисти обстріляли зі 152-х міліметрових гармат, які заборонені «Мінськими домовленостями». На Донецькому та Луганському напрямках зберігався відносний спокій. Тут проросійські терористи застосовували міномети гранатомети та стрілецьку зброю.
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