СММ ОБСЄ досі не отримала повного доступу до ділянок розведення військ на Донбасі

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ знову поскаржилися на те, що ситуація в районах розведення сил та засобів залишається нестабільною і їм не можуть гарантувати безпечного перебування на даних ділянках, а в районі Станиці Луганської розведення так і не відбулося. Про це можна дізнатися з чергового звіту СММ ОБСЄ щодо Донбасу на офіційному веб-сайті ОБСЄ, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день спостерігачі ОБСЄ так і не змогли отримати цілковитий доступ до трьох точок розведення сил та засобів, передбачених у рамкових мінських домовленостях від 22-го вересня поточного року. Проте представникам моніторингової місії все таки вдалося провести деякі спостереження в кількох частинах даних зон. За ввесь звітний період СММ ОБСЄ не зафіксувала на даних ділянках робіт по розмінуванню чи огородженню небезпечних предметів. Всі ці невиконані умови також передбачені в тих самих рамкових домовленостях, які підписували всі представники тристоронньої контактної групи», - йдеться у повідомленні.
Під час моніторингу частин ділянок в районі Петрівського, Золотого та Станиці Луганської спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували вибухи та постріли, які скоріше за все відбувалися за межами безпекових ділянок. СММ ОБСЄ наголошує, що її роботу блокують як і бойовики, так і представники ЗСУ.
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