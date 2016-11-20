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Подозрительное затишье: количество обстрелов на Донбассе снизилось

Подозрительное затишье: количество обстрелов на Донбассе снизилось
В Штабе антитеррористической операции проинформировали о том, что с 00:00 сегодняшнего дня количество нарушений режима тишины боевиками в районе проведения антитеррористической операции не превысило восьми раз. Об этом сообщает replyua.net.

В том числе, отмечается, что на Мариупольском направлении с использованием танков, БМП и минометов 82-миллиметрового калибра пророссийские террористы стреляли по населенному пункту Красногоровка. А в Новотроицком и Водяном противник открывал огонь, используя гранатометы и стрелковое оружие. На Донецком направлении подконтрольные России боевики использовали минометы и гранатометы для обстрела Луганского, а на Луганском направлении – Макарового.

Вчера в результате боевых действий ранения получили трое военнослужащих ВСУ, о чем на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он отметил, что за последние сутки среди украинских военнослужащих не было потерь, хотя трое получили ранения. Их всех уже доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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