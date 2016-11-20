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На Донбассе правоохранители задержали одного из организаторов «референдума»

На Донбассе правоохранители задержали одного из организаторов «референдума»
Правоохранители Славянского района Донецкой области провели операцию по задержанию одного из пособников контролируемых Российской Федерацией террористов, который два года назад весной содействовал оккупантам в проведении непризнанного мировым сообществом «референдума». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-центра Национальной полиции области.

О задержанном известно, что он стал сотрудничать с боевиками сразу после захвата в апреле 2014 года городского отдела полиции Славянска. Спустя некоторое время он способствовал «обеспечению порядка» при проведении незаконного референдума. В сообщении полиции отмечается, что ему не выдавали огнестрельное оружие в связи с отсутствием необходимости, так как членами группы были военные РФ. Злоумышленник покинул ряды боевиков в связи с тем, что там не было финансирования, а после освобождения Славянска Вооруженными силами Украины он исчез.

Задержанному преступнику уже предъявили подозрения в причастности к уголовному правонарушению по статье Уголовного Кодекса Украины. Его могут приговорить к пяти годам тюремного заключения.

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