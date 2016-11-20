На Донбассе правоохранители задержали одного из организаторов «референдума»

Правоохранители Славянского района Донецкой области провели операцию по задержанию одного из пособников контролируемых Российской Федерацией террористов, который два года назад весной содействовал оккупантам в проведении непризнанного мировым сообществом «референдума». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-центра Национальной полиции области.
О задержанном известно, что он стал сотрудничать с боевиками сразу после захвата в апреле 2014 года городского отдела полиции Славянска. Спустя некоторое время он способствовал «обеспечению порядка» при проведении незаконного референдума. В сообщении полиции отмечается, что ему не выдавали огнестрельное оружие в связи с отсутствием необходимости, так как членами группы были военные РФ. Злоумышленник покинул ряды боевиков в связи с тем, что там не было финансирования, а после освобождения Славянска Вооруженными силами Украины он исчез.
Задержанному преступнику уже предъявили подозрения в причастности к уголовному правонарушению по статье Уголовного Кодекса Украины. Его могут приговорить к пяти годам тюремного заключения.
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