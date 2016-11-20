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Пограничники Донецкой области задержали чиновника «ДНР»

Пограничники Донецкой области задержали чиновника «ДНР»
Пограничниками контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» был задержан представитель так называемой «администрации» находящегося под оккупацией Донецка. Как сообщает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины. В тексте сообщения подчеркивается, что сотрудники пограничной службы Краматорского отряда провели задержание одного из представителей самопровозглашенной власти Донецка.

Также сообщается, он ехал на собственном автомобиле марки «БМВ» по направлению неподконтрольной украинской власти территории. В процессе осмотра пограничникам удалось обнаружить в личных вещах мужчины удостоверение «ДНР Администрация города Донецка».

Не так давно появилась информация от сотрудников государственной служб по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, согласно которой на потребительском рынке Украины была совершена попытка реализации ювелирных и бытовых изделий из дорогостоящих металлов, которые изготавливались в так называемой «Донецкой народной республики». По данным сотрудников службы, законодательство Украины запрещает реализовать этот тип продукции.
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