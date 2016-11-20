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Последствия обстрела: Авдеевка и пригород Донецка без воды

Последствия обстрела: Авдеевка и пригород Донецка без воды
Контролируемые Россией боевики подвергли активному обстрелу Авдеевку, в результате чего жители города остались без водоснабжения. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице генерального директора Авдеевского коксохимзавода (АКХЗ) Мусы Магомедова. Согласно его сведениям, в процессе интенсивных обстрелов без электричества осталась фильтровальная станция в Донецке.

«Уже в который раз на одном из четырех вводов – «Макеевка-1»- обесточено Донецкую фильтровальную станцию. Прекращено водоснабжение Авдеевки», - отметил Магомедов. Вместе с тем, он надеется на получение еще до конца дня разрешения на проведение восстановительных работ, благодаря чему ввод «Макеевка – 2» удастся возобновить. Вместе с тем, он выразил сожаление в связи с отсутствием возможности восстановить линии Ясиноватая 1 и 2. Многочисленные обращения в СЦКК ни к каким результатам не привели.

В прямом эфире телеканала «112.Украина» возглавляющий Авдеевскую военно-гражданскую администрацию Павел Мальхин заявил, что восстановление водоснабжения в Авдеевке планируется завершить до завтрашнего вечера. По его словам, причиной повреждения линии электропередач стали обстрелы, зафиксированные накануне вечером.

Отметим, что пресс-центр штаба антитеррористической операции сообщил о 36 обстрелах, совершенных на протяжении прошедших суток подконтрольными России террористами. При этом, известно, что огонь был зафиксирован во всех направлениях.
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