В ОБСЕ назвали количество российских военных, прибывших на Донбасс

Соединенные Штаты Америки и ОБСЕ озвучили шокирующие данные о количестве военных, пересекших границу России с Украиной на Донбассе. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от американского представителя в наблюдательной миссии Дэниэл Баер.
«Представители международной миссии ОБСЕ насчитали тридцать тысяч российских военных в мундирах, пересекших российско-украинскую границу на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Именно столько военных они зафиксировали, хотя российская сторона постоянно совершала попытки скрыть эту информацию. Можно только догадываться, что происходит на других пропускных пунктах, куда Москва не дает разрешения на допуск наблюдателей», - сказал Байер.
Он добавил, что на протяжении последних трех месяцев российская сторона продолжает игнорировать запросы ОБСЕ на расширение территории работы миссии на Донбассе вдоль границы. Подобные ограничения и стали главной причиной того, что у организации нет возможности фиксировать факты незаконного пересечения границы военными Российской Федерации
Байер сообщил, что 27 раз наблюдатели ОБСЕ видели, как на территорию России из Украины доставляют «груз 200».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter