валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

США предупреждают о возможном наступлении РФ на Мариуполь

США предупреждают о возможном наступлении РФ на Мариуполь
Посол Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Дэниел Бэер предупредил о существующей угрозе начала наступления подконтрольных Россией боевиков на Мариуполь и его пригород. Об этом сообщает replyua.net.

«У нас все еще существует серьезная обеспокоенность в связи с наращиванием сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя», – подчеркнул Бэер.

Также он отметил, что 14 ноября боевики не дали возможности доступа наблюдателей ОБСЕ, желающим посетить 2 района около Мариуполя.

«Акцентируя внимание на то, что специальная мониторинговая миссия заметила связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы серьезно обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют увеличить количество нападений на Мариуполь или его окрестности», – добавил посол Соединенных Штатов при ОБСЕ.

Стоит напомнить, что ранее наблюдатели ОБСЕ проинформировали о значительном увеличении количества обстрелов в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Количество нарушений режима прекращения огня достигло рекордных показателей с начала текущего года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: решение Польши будет катастрофическим для Украины
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
17 ноя 2016
13555

Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров

После того, как Беларусь отказалась голосовать за украинскую резолюцию в ООН, Минск нельзя оставлять местом, где проходят встречи и переговоры относительно ситуации на Донбассе, которая сложилась в


Последние новости

Чому Гонтарева не поспішає рятувати гривню

В Украине начали дешеветь импортные фрукты

Россия ищет лазейки, чтобы избежать наказания за Украину, - эксперт

Названы имена депутатов, скрывших от НАПК дорогие покупки

Госкино профинансирует фильм об активистах Майдана

Депутат сообщил о приостановленном следствии против Януковича и его команды

ВЦИОМ рассказал о рейтинге Дональда Трампа в России

В ОБСЕ назвали количество российских военных, прибывших на Донбасс

Лещенко собирается разбираться с Порошенко за друзей

Гривна резко укрепилась к доллару и евро

Мороз и солнце: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

США предупреждают о возможном наступлении РФ на Мариуполь

Проблемы на материковой Украине ничто, по сравнению с жизнью в Крыму - блогер

Платон: эта новость похоронит российскую экономику

НКРЭКУ будет штрафовать энергетиков за «липовые» платежки

Эксперт предположил, что Савченко подготавливают место Тимошенко

СМИ предсказывают начало мировой войны в Прибалтике

Трамп будет президентствовать недолго, - эксперт

Украину признали одной из самых опасных стран для туристов

Омелян рассказал о платных дорогах в Украине

 Новости за день