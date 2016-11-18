США предупреждают о возможном наступлении РФ на Мариуполь

Посол Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Дэниел Бэер предупредил о существующей угрозе начала наступления подконтрольных Россией боевиков на Мариуполь и его пригород. Об этом сообщает replyua.net.
«У нас все еще существует серьезная обеспокоенность в связи с наращиванием сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя», – подчеркнул Бэер.
Также он отметил, что 14 ноября боевики не дали возможности доступа наблюдателей ОБСЕ, желающим посетить 2 района около Мариуполя.
«Акцентируя внимание на то, что специальная мониторинговая миссия заметила связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы серьезно обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют увеличить количество нападений на Мариуполь или его окрестности», – добавил посол Соединенных Штатов при ОБСЕ.
Стоит напомнить, что ранее наблюдатели ОБСЕ проинформировали о значительном увеличении количества обстрелов в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Количество нарушений режима прекращения огня достигло рекордных показателей с начала текущего года.
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