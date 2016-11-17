Нацрозвідка США не бачить перспектив врегулювання на Донбасі

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Все більше держав визнають, що перспективи врегулювання на Донбасі, за умови постійного саботажу з боку Російської Федерації, стають все більш примарними, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікації «Цензор.нет».Так, сьогодні, сімнадцятого листопада 2016 року, під час виступу перед Конгресом Сполучених Штатів Америки очільник Національної Розвідки Джеймс Клеппер наголосив, що він «не бачить перспектив виконання Мінських угод». За його словами, всі відомості вказують на те, що Кремль буде намагатись закріпитись на Донбасі і зберегти свій вплив у цьому регіоні. Відтак, тиск на Україну за допомогою незаконних збройних формувань і російських військ продовжиться.Також розвідник наголосив, що останнім часом бойові дії на Донбасі знову стали більш інтенсивними, що свідчить про свідомі спроби Російської Федерації нагнітати напруженість в Україні. Відтак, конгресмени мають взяти до уваги ці відомості, перш ніж приймати рішення про санкції щодо РФ. Варто зауважити, що Клеппер звільняється з посади очільника Національної розвідки Сполучених Штатів у зв’язку з майбутнім вступом на посаду новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа. Про відставку розвідника стало відомо сьогодні ввечері.