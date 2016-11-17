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Минулого тижня в зоні АТО кількість обстрілів зросла на 150% - Хуг

Минулого тижня в зоні АТО кількість обстрілів зросла на 150% - Хуг
За ввесь період поточного року представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували рекордно велику кількість обстрілів в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Найбільша – була минулого тижня. Про це сьогодні, 17-го листопада, під час прес-конференції в Києві розповів заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує replyua.net.

В ході своєї промови він представив до уваги графік, на якому видно, що з початку року кількість обстрілів зросла в декілька разів. «Остання полоса на графіку показує наглядно кількість обстрілів за минулий тиждень. Майже 3.5 тисячі обстрілів! Це вражаюче зростання за ввесь період поточного року», - сказав Хуг.

В той самий час представник моніторингової місії ОБСЄ зауважив, що приблизно 65% обстрілів були здійснені з застосуванням забороненого «Мінськими домовленостями» озброєння. Згідно з даними ОБСЄ, кількість обстрілів минулого тижня, порівнюючи з показниками попереднього тижня, зросла приблизно на 150 відсотків. «Не зважаючи на Мінські угоди, рамкові домовленості та заяви трьох сторін про бажання миру, ми бачимо те, що бачимо. Особливо значна кількість обстрілів припадає на нічний період доби», - зауважив він.
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