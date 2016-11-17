Новини з зони АТО за минулу добу (16.11.16)

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України втрати: один солдат загинув та ще один отримав поранення. Про це сьогодні, 17-го листопада, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, виступаючи на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.
«В результаті бойових дій за минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції було вбито одного нашого військовослужбовця. Ще один солдат отримав поранення. Наразі він у лікарні отримує необхідну медичну допомогу», - розповів він. Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські сепаратисти порушували режим припинення вогню 37 разів. Найважче нашим захисникам знову було на Маріупольському напрямку, де терористи гатили з заборонених Мінськими угодами гармат, застосовували міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. У окремих районах було помічено роботу снайперської двійки. Всього на даному напрямку було зафіксовано 24 обстріли. По напрямку до Луганська бандити застосовували міномети, гранатомети та кулемети. На Донецькому напрямку терористи відкривали вогонь по трьом населеним пунктам: Луганському, Новгородському та Авдіївці.
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