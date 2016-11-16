Новини з зони АТО за минулу добу (15.11.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах ЗСУ, дякувати Богу, ніхто не загинув. Двоє наших військовослужбовців отримали поранення різних типів. Про це сьогодні, 16-го листопада, під час виступу на брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі в результаті військової агресії проросійських найманців чи з інших причин жоден український військовий не загинув. Двоє наших хлопців зазнали поранень. Наразі вони знаходяться у шпиталях, де їм надають необхідну медичну допомогу», - розповів він. В той самий час полковник уточнив, що поранення наші хлопці отримали в результаті збройної агресії ворога в районі Новотроїцького та Талакіївки.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи 37 разів порушували режим припинення вогню. На Маріупольському напрямку знову зросла кількість обстрілів. Тут сепаратисти застосовували заборонену «Мінськом» артилерію, гранатомети та міномети. По напрямку до Донецька та Луганська бойовики використовували проти сил АТО мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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