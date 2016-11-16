Жители Марьинки винят в погромах украинских военных

ТСН сообщает о том, что жители Марьинки по-прежнему уверены в том, что населенный пункт обстреливают украинские военные, информирует replyua.net.
Сильнейший обстрел, который привел к многочисленным разрушениям в Марьинке, по мнению местных жителей, устроили украинские бойцы. Жители населенного пункта называют произошедшее «шоком» и заявляют, что разрушены десятки домов, и вина за эти обстрелы полностью лежит на военных. По словам одной из жительниц Марьинки, когда начался обстрел, она уже не помнит, как и того, когда успела спуститься в подвал, чтобы спастись от бомбежки. Также жители отметили, что взрывы были такой силы, что все дома буквально «ходуном ходили».
«Это был самый сильный обстрел за все время, и я не припомню такого. Не было таких обстрелов ни в 2014, ни в 2015 годах», заявила жительница. Кроме того, жители Марьинки заявили, что от смерти их спасают только подвалы – если бы не удалось вовремя спрятаться, в Марьинке было бы очень много жертв. Напомним, что в ночь на вторник боевики обстреляли жилые районы этого населенного пункта.
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