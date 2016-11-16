валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Жители Марьинки винят в погромах украинских военных

Жители Марьинки винят в погромах украинских военных
ТСН сообщает о том, что жители Марьинки по-прежнему уверены в том, что населенный пункт обстреливают украинские военные, информирует replyua.net.

Сильнейший обстрел, который привел к многочисленным разрушениям в Марьинке, по мнению местных жителей, устроили украинские бойцы. Жители населенного пункта называют произошедшее «шоком» и заявляют, что разрушены десятки домов, и вина за эти обстрелы полностью лежит на военных. По словам одной из жительниц Марьинки, когда начался обстрел, она уже не помнит, как и того, когда успела спуститься в подвал, чтобы спастись от бомбежки. Также жители отметили, что взрывы были такой силы, что все дома буквально «ходуном ходили».

«Это был самый сильный обстрел за все время, и я не припомню такого. Не было таких обстрелов ни в 2014, ни в 2015 годах», заявила жительница. Кроме того, жители Марьинки заявили, что от смерти их спасают только подвалы – если бы не удалось вовремя спрятаться, в Марьинке было бы очень много жертв. Напомним, что в ночь на вторник боевики обстреляли жилые районы этого населенного пункта.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
31239

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Эксперт: Трамп может простить Путину убийства в Сирии

Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине

Олланд напомнил России о санкциях

Резолюция ООН по Крыму: Россия не только агрессор, но и страна-оккупант

Муждабаев: не все в ООН против аннексии Крыма

В Гидрометцентре предупредили о погодных сюрпризах в среду

Греки вышли на митинг против визита Обамы

Орешкин: Трампу придется договариваться

Жители Марьинки винят в погромах украинских военных

В 2017 году в Украине введут новую форму декларации о доходах

Ученые заявили об открытии «болезни зомби»

В МИД Украины пояснили значение принятой резолюции ООН

Пионтковский: Трамп может выбрать один из двух сценариев по России

В США создали альянс противников Трампа «Не мой президент»

Украина может установить рекорд по экспорту зерновых

Третьего Майдана Украина не выдержит – Кучма

Цены на нефть снова набирают обороты после выборов в США

Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней

Тимошенко провела в ВР человека Медведчука

«Креативные» приемы: как заманивают в военкоматы «ДНР»

 Новости за день