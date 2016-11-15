У «Миротворці» розповіли як домашня тварина видала російського терориста

Співробітники центру «Миротворець», який збирає та систематизує інформацію про осіб, які вчиняють злочини на Донбасі, поділились історією про те, як черговий терорист був виявлений завдяки соціальним мережам, - про це інформує replyua.net.
Так, у «Миротворці» розповіли, що одним із фігурантів їх досліджень був такий собі «І. Волгін», про якого було відомо лише те, що він є російським найманцем і перебував у складі незаконного збройного формування, очолюваного бойовиком на прізвисько «Сват». Тим не менш, після місяців клопіткої роботи, було знайдено електронне листування чоловіка під ніком «Ігор Волгін» з одним із вже ідентифікованих терористів. У ньому перший ділився світлиною собачки – йоркширського тер’єра – зробленою на фоні пледа. Пошуки у соціальних мережах дозволили з певністю з’ясувати лише одну обставину – назване ім’я є псевдонімом, насправді ж терорист носив прізвище «Суходольський».
Пошуки знову зайшли у глухий кут. Тим не менш, «Миротворець» продовжував свою роботу і зрештою знайшов аналогічні фото собаки у профілі однієї дівчинки з Саратова. Прізвища дівчинки і ймовірного терориста співпали, а перевірка по базах автомобілів допомогла з’ясувати прізвище, ім’я, вік та адресу російського найманця та марку його автомобіля. Відтак, база «Миротворця» поповнилась новим персонажем, який потрапив до неї завдяки своєму собаці.
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