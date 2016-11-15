У СЦКК кажуть, що в зоні АТО з "Градів" не стріляють



Спільний центр з контролю на координації з питань припинення бойових дій в зоні



Він розповів, що у декількох звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що їхні представники та камери відеофіксації «ловили» реактивні снаряди, які були випущені з «Градів» у період з 4-го по 13-те листопада поточного року. «Наприклад, 13-го листопада представники моніторингової місії ОБСЄ лише чули вибухи, які схожі на вибухи від реактивних систем залпового вогню», - йдеться у повідомленні.



У заяві наголосили, що СЦКК детально перевірила цю інформацію спостерігачів ОБСЄ і підтвердження їй не було знайдено. Її не можуть підтвердити ні спостерігачі, ні зміни СЦКК. «Експерти оцінили, що камери ОБСЄ у темний період доби могли фіксувати трасуючі снаряди автоматичних гармат 30-го калібру БМП-2, які на відео через кадрування схожі на снаряд «Градів». Подібна ситуація була наприкінці минулого літа на Маріупольському напрямку», - кажуть у документі СЦКК.

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Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину Спільний центр з контролю на координації з питань припинення бойових дій в зоні АТО не підтверджує інформацію про те, що на Донбасі застосовуються реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Про це можна дізнатися з заяви СЦКК, яку сьогодні, 15-го листопада, у себе на Фейсбуці опублікував прес-офіцер Грень Тарас, передає replyua.net Він розповів, що у декількох звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що їхні представники та камери відеофіксації «ловили» реактивні снаряди, які були випущені з «Градів» у період з 4-го по 13-те листопада поточного року. «Наприклад, 13-го листопада представники моніторингової місії ОБСЄ лише чули вибухи, які схожі на вибухи від реактивних систем залпового вогню», - йдеться у повідомленні.У заяві наголосили, що СЦКК детально перевірила цю інформацію спостерігачів ОБСЄ і підтвердження їй не було знайдено. Її не можуть підтвердити ні спостерігачі, ні зміни СЦКК. «Експерти оцінили, що камери ОБСЄ у темний період доби могли фіксувати трасуючі снаряди автоматичних гармат 30-го калібру БМП-2, які на відео через кадрування схожі на снаряд «Градів». Подібна ситуація була наприкінці минулого літа на Маріупольському напрямку», - кажуть у документі СЦКК.