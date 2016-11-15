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Новини з зони АТО за минулу добу (14.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (14.11.16)
За минулу добу в зоні бойових дій на сході України серед українських військовослужбовців ніхто не загинув. Поранення отримали шестеро солдат Збройних сил України. Про це сьогодні, 15-го листопада, розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.

«За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в лавах ЗС України загиблих немає. Однак шестеро наших бійців отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі вони госпіталізовані», - розповів він. Полковник також уточнив, що всі шестеро українських військових зазнали поранень в ході обстрілів з боку проросійських сепаратистів в районі Авдіївки.

В той самий час кореспондент «5 каналу» Євгенія Китаїва, яка наразі перебуває в зоні антитерористичної операції, заявила, що 14-го листопада в бліндаж Збройних сил України попала ворожа міна. «У Авдіївці вчора терористи влучили у наш бліндаж. В результаті вибуху поранення отримали шестеро військових, один з яких знаходиться у дуже важкому стані. Вони знаходилися серед грязюки і до автомобілів поранених бійців носили на ношах», - розповіла вона. Як відомо, за минулу добу терористи порушували режим «тиші» 21раз.
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