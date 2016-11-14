Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

За минулі 24 години на сході України в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, ніхто не загинув, поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України. Про це сьогодні, 14-го листопада, виступаючи на черговій прес-конференції, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу, на щастя, в лавах української армії в зоні АТО ніхто не загинув. Проте не обійшлося без поранених: один наш боєць зазнав поранення в промисловій зоні Авдіївки під час обстрілів проросійських терористів», - зазначив полковник. Як повідомлялося раніше, за минулу добу сепаратисти порушували режим припинення вогню 35 разів. По напрямку до Луганська ворог відкривав вогонь по позиціям сил антитерористичної операції з мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Населений пункт Станиця Луганська також переживав обстріли бойовиків з гранатометів, БМП та стрілецької зброї. на Маріупольському напрямку окупанти гатили з різнокаліберних мінометів, гранатометів, застосовували крупнокаліберні кулемети. По напрямку до Донецька в населеному пункті Авдіївка сепаратисти застосовували 12-мм міномети. У Станиці Луганській відведення військ ЗСУ неможливе через регулярні обстріли.
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