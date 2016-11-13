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Черговий «шедевр» від Грема Філіпса показав справжнє ставлення росіян до так званих Л/ДНР (відео)

Черговий «шедевр» від Грема Філіпса показав справжнє ставлення росіян до так званих Л/ДНР (відео)
Сумнозвісний «журналіст» британського походження Грем Філіпс вирішив у черговий раз пропіарити терористів Л/ДНР і зняти відео про те, як ставляться до них в Росії. Проте, схоже, щось пішло не так, - про це інформує replyua.net.

Так, Філіпс обрав для опитування мешканців найближчого до непідконтрольних Україні територій великого російського міста Ростов. На вулицях він зупиняв випадкових перехожих і повідомляв, що сам він походить з Англії і хоче поїхати на Донбас. Відтак він перепитував що саме там відбувається. Реакція людей була доволі різною. Дехто просто зазначав, що живе в Росії і тому не знає, що відбувається у сусідній державі. Дехто наголошував, що не буде підтримувати розмову про політику. Кілька опитаних заявили, що всім у Росії давно байдуже до війни на Донбасі. Так же само вони не знають хто винен в конфлікті, адже «у кожного своя правда». Щоправда, кілька чоловік зазначили, що «ополченці» воюють з «націоналістами», а винна чомусь Америка.

На питання про те, кого підтримують респонденти, більшість наголосили, що їм байдуже до так званих Л/ДНР і вони просто хочуть щоб територія жила мирно. А пара опитаних «потролили» Філіпса, наголосивши, що на Донбасі «все спокійно» і він має обов’язково туди поїхати.

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