В ОБСЄ розповіли про загальний стан в зоні АТО

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ кажуть, що кількість обстрілів у Донецькій області зменшилася, а по напрямку до Луганська – збільшилася. Про це йдеться у звіті спостерігачів ОСБЄ, опублікованому на офіційному веб-сайті ОБСЄ, передає replyua.net.
У документі зазначається, що в Луганській області було зафіксовано 527 вибухів. У попередньому звітному періоді це число було значно меншим – 225. «Режим припинення вогню спостерігався переважно на заході Луганської області», - йдеться у повідомленні. У той самий час в Донецькій області спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала приблизно 270 вибухів. У минулому звітному періоді СММ дане число було значно більшим – 870.
«Мінімум 114 вибухів було зафіксовано в районі населених пунктів Ясинувата, Авдіївка, та Донецького аеропорту. Приблизно 70 – в західних районах», - зазначається у інформаційному листі. Також спостерігачі зазначили, що їм так і не вдалося отримати безперешкодний доступ до ділянок розведення сил та засобів за рамковою угодою від 21-го вересня поточного року (Станиця Луганська, Петрівське, Золоте). «На всіх трьох ділянках розведення військ СММ ОБСЄ так і не надали гарантій безпечного перебування в цих зонах. Також не було зафіксовано виконання по розмінуванню», - наголосили в місії.
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