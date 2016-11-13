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Новини з зони АТО за минулу добу (12.11.16). Сепаратисти вбивають мирне населення

Новини з зони АТО за минулу добу (12.11.16). Сепаратисти вбивають мирне населення
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил Україні, дякувати Богу, ніхто не загинув. Четверо наших захисників отримали поранення різних типів та ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 13-го листопада, під час прес-конференції в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.

«За минулу добу в результаті масованих ворожих обстрілів, на щастя, серед українських військовослужбовців вбитих немає. Проте не обійшлося без втрат: четверо наших солдат отримали поранення», - зазначив полковник. В той самий час він зауважив, що все таки вбита людина є: це громадянин України, який мешкав у селі Тоненьке, неподалік Авдіївки в Донецькій області.

«Після того, як режим припинення вогню зберігався відносно тривалий час, сепаратисти обстріляли наш тиловий район, а саме село Тоненьке під Авдіївкою. Російські терористи випустили приблизно 17 снарядів з 122-х міліметрових гармат. В результаті обстрілу було вбито одну цивільну людину», - наголосив Мотузяник, пояснивши, що проросійські варвари продовжують обстрілювати мирні райони, ймовірно, для звинувачення української сторони.
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