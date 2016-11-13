валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

У Росії нарешті зрозуміли, що «ополченців Донбасу» просто використали – блогер (відео)

У Росії нарешті зрозуміли, що «ополченців Донбасу» просто використали – блогер (відео)
Блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Фейсбук поділився доволі значимим відео, якого не можна було зустріти на просторах російського Інтернету ще два роки тому, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер поширив відео від російського Центру наукової політичної думки та ідеології. На ньому один із членів цієї організації Степан Сулакшин аналізує останні тенденції у Російській Федерації, пов’язані з так званими «ополченцями» - російськими терористами, які окупували частину Донбасу. За його словами, у росіян завжди була схильність когось «рятувати». Але якщо за часів Радянського Союзу це були діти, які тікали від режиму Франко, то зараз це Янукович, Депардьє та Сігал. Тих же, хто повірив офіційній пропаганді, і пішов «визволяти Донбас», російська держава залишила на звалищі історії. Сулакшин наводить низку історій про терористів Л/ДНР і їх подальшу долю в РФ – відсутність коштів, кримінальні провадження, неможливість оформити пенсію з інвалідності чи отримати статус біженця. Відтак Сулакшин робить висновок, що Кремль цих людей обманув два рази – спочатку, коли залучив до терористичної діяльності на території іншої держави а потім – коли позбавив їх будь-якої підтримки.

Вовнянко наголошує, що краще пізно, ніж ніколи – нарешті хоч комусь в РФ починає «доходити». А якщо згадати, як з полону витягували Афанасьєва або Жемчугова – навіть відчуваєш гордість за свою державу, - підсумовує блогер.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
16005

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

Ницой о том, как Министерство образования Украины поставило украинцев в интересую позу

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

Альянс Трампа и Путина спровоцировал дипломатический кризис между США и Великобританией

У Чернівцях 14 листопада закривають школи

Черговий «шедевр» від Грема Філіпса показав справжнє ставлення росіян до так званих Л/ДНР (відео)

СБУ: Бойовика "Оплоту" посадили на 3 роки

Портников объяснил, почему важно, чтобы в Украине все разговаривали на украинском языке

Трамп готується до боротьби з нелегальною міграцією

У Росії розповіли, чому заборонили в'їзд Макфолу

Дееву назначили заместителем министра незаконно, - Геращенко

Відтепер правоохоронці в РФ будуть слідкувати і за статевим життям населення

Доник: Аваков подарил 1150 единиц огнестрельного оружия и не говорит кому, хотя обязан

У Росії нарешті зрозуміли, що «ополченців Донбасу» просто використали – блогер (відео)

Наступний тиждень почнеться зі снігу

Трамп як цугцванг для Путіна – блогер

Такі речі не забуваються. Які головні помилки зробила Україна під час виборів президента США?

Ердоган натякнув, що ЄС пора зробити остаточний вибір щодо Туреччини

В ОБСЄ розповіли про загальний стан в зоні АТО

Явка на президентських виборах в Молдові вже перевищила 48%

 Новости за день