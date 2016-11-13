У Росії нарешті зрозуміли, що «ополченців Донбасу» просто використали – блогер (відео)

Блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Фейсбук поділився доволі значимим відео, якого не можна було зустріти на просторах російського Інтернету ще два роки тому, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер поширив відео від російського Центру наукової політичної думки та ідеології. На ньому один із членів цієї організації Степан Сулакшин аналізує останні тенденції у Російській Федерації, пов’язані з так званими «ополченцями» - російськими терористами, які окупували частину Донбасу. За його словами, у росіян завжди була схильність когось «рятувати». Але якщо за часів Радянського Союзу це були діти, які тікали від режиму Франко, то зараз це Янукович, Депардьє та Сігал. Тих же, хто повірив офіційній пропаганді, і пішов «визволяти Донбас», російська держава залишила на звалищі історії. Сулакшин наводить низку історій про терористів Л/ДНР і їх подальшу долю в РФ – відсутність коштів, кримінальні провадження, неможливість оформити пенсію з інвалідності чи отримати статус біженця. Відтак Сулакшин робить висновок, що Кремль цих людей обманув два рази – спочатку, коли залучив до терористичної діяльності на території іншої держави а потім – коли позбавив їх будь-якої підтримки.
Вовнянко наголошує, що краще пізно, ніж ніколи – нарешті хоч комусь в РФ починає «доходити». А якщо згадати, як з полону витягували Афанасьєва або Жемчугова – навіть відчуваєш гордість за свою державу, - підсумовує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость