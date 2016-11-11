Лише за 3 дні на Донбасі було зафіксовано 4 тисячі обстрілів - ОБСЄ

За три дні в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ налічили понад 4 тисячі обстрілів з обох боків лінії розмежування. Про це сьогодні, 11-го листопада, виступаючи на прес-конференції в Києві розповів заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг, інформує replyua.net.
«На сьогоднішній день не можна говорити, що ситуація на всій лінії розмежування починає стабілізуватися. Лише за кілька минулих днів спостерігачі ОБСЄ бачили запеклі перестрілки в кількох гарячих точках по всій лінії зіткнення», - зазначив він. «За минулий тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала дещо менше 7-ми тисяч порушень режиму «тиші». А вже до середини даного тижня було зафіксовано значне перевищення цієї позначки. Загальна кількість обстрілів перевищила позначку в 4 тисячі. І ще лише за минулий понеділок, вівторок та середу», - наголосив Хуг.
В той самий час представник ОБСЄ зауважив, що за минулий тиждень кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів збільшилася майже в половину. В такому випадку яка може бути розмова про початок виконання політичної частини «Мінська», якщо вже протягом двох років військові на Донбасі не можуть забезпечити чітке дотримання режиму припинення вогню.
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