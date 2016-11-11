Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)

За минулі 24 години в наслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще один наш захисник отримав поранення. Про це сьогодні, 11-го листопада, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, виступаючи на брифінгу в Києві, повідомляє replyua.net.
«За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один наш боєць отримав поранення. Ще один загинув», - зазначив полковник. В той самий час він не уточнив, де саме українська армія зазнала вищезазначених страт.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України 35 разів. В черговий раз найскладніше нашим бійцям було на Маріупольському напрямку. Тут сепаратисти вели вогонь з БТР, БМП, гранатометів та стрілецької зброю. Також було зафіксовано ворожих снайперів. По напрямку до Донецька терористи гатили по укріпленнях сил АТО з мінометів. В районі н. п. Золоте російські найманці стріляли з гранатометів та кулеметів. На Луганському напрямку мінометним вогнем терористи поливали Новозванівку. В інших районах бойовики застосовували гранатомети. Також було помічено снайпера.
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