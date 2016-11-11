валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)
За минулі 24 години в наслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще один наш захисник отримав поранення. Про це сьогодні, 11-го листопада, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, виступаючи на брифінгу в Києві, повідомляє replyua.net.

«За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один наш боєць отримав поранення. Ще один загинув», - зазначив полковник. В той самий час він не уточнив, де саме українська армія зазнала вищезазначених страт.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України 35 разів. В черговий раз найскладніше нашим бійцям було на Маріупольському напрямку. Тут сепаратисти вели вогонь з БТР, БМП, гранатометів та стрілецької зброю. Також було зафіксовано ворожих снайперів. По напрямку до Донецька терористи гатили по укріпленнях сил АТО з мінометів. В районі н. п. Золоте російські найманці стріляли з гранатометів та кулеметів. На Луганському напрямку мінометним вогнем терористи поливали Новозванівку. В інших районах бойовики застосовували гранатомети. Також було помічено снайпера.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 ноя 2016
9032

Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


Свежие новости

СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Хто буде в новій партії Саакашвілі?

Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду

Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв

Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе

На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ

Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Украине для срыва «безвиза» - СБУ

Саакашвілі формує нову партію та хоче "вигнати бариг "

Калифорнийцы хотят провести референдум и отделиться от США

Маломуж объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Порошенко

Лише за 3 дні на Донбасі було зафіксовано 4 тисячі обстрілів - ОБСЄ

Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа

В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте

Нацбанк незаконно оштрафував "Ощадбанк" - рішення суду

Еврокредит поможет в обновлении городского транспорта – Мининфраструктуры

Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)

В СБУ пояснили, для чего нужны сказки про «украинских диверсантов»

 Новости за день