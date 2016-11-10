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Новини з зони АТО за минулу добу (09.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (09.11.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України значні втрати: 1 загиблий та шестеро отримали поранення. Про це сьогодні, 10-го листопада, під час свого виступу на брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулу добу в ході бойових дій було вбито одного нашого військовослужбовця. Ще шестеро зазнали поранень та отримали травми», - зазначив полковник. Він не уточнив, де саме сили АТО зазнали даних страт. Як відомо, за минулу добу проросійські сепаратисти 44 рази порушували режим припинення вогню. По напрямку до Маріуполя нашим захисникам було знову найскладніше. Терористи на даному напрямку 25 разів порушували режим припинення вогню, відкриваючи вогонь з мінометів обох калібрів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. По н. п. Водяне терористи гатили з 122-мм артилерії. Було помічено роботу снайперів. На Луганському напрямку бандити 14 разів відкривали вогонь по нашим захисникам. Тут терористи не стримували себе у використанні зброї, застосовуючи і міномети також. З такого ж самого озброєння терористи стріляли і по напрямку до Донецька; зафіксовано 5 випадків порушення режиму «тиші».
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