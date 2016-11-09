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Новини з зони АТО за минулу добу (08.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (08.11.16)
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України ніхто не загинув, троє бійців отримали поранення різних типів та ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 9-го листопада, розповів скіпетр Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, виступаючи з щоденним звітом штабу АТО на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.

«На щастя, за минулі 24 години в зоні АТО в результаті бойових дій серед українських військовослужбовців ніхто не загинув. Нажаль не обійшлося без поранених: трьох наших хлопців відвезли до шпиталів, де їм надають необхідну медичну допомогу», - розповів полковник. Також він уточнив, що цих санітарних втрат сили антитерористичної операції зазнали на Маріупольському, Донецькому напрямках та в районі Авдіївки в результаті обстрілів з боку терористів.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу сепаратисти 54 рази порушували режим припинення вогню. На Маріупольському напрямку в черговий раз спостерігалася підвищена інтенсивність обстрілів з боку російських найманців – 32 рази. 16 обстрілів було зафіксовано на Луганському напрямку, решту – на Донецькому. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів БМП, БТР, зенітних установок, кулеметів та стрілецької зброї.
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