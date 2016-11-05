Новини з зони АТО за минулу добу (4.11.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі серед військовослужбовців Збройних сил України, дякувати Богу, ніхто не загинув. Проте не обійшлося без поранень: п’ятеро наших захисників знаходяться у лікарнях х різнотипними пораненнями. Про це сьогодні, 5-го листопада, виступаючи на прес-конференції у Києві, розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулу добу серед українських військовослужбовців в результаті бойових дій ніхто не загинув; поранення отримали п’ятеро наших хлопців», - повідомив полковник. Лисенко не уточнив місця, де саме отримали поранення наші захисники.
За даними штабу АТО, як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи 38 разів порушували режим припинення вогню. Найгарячіше було знову на Маріупольському напрямку, де противник 25 разів обстріляв позиції сил АТО; сепаратисти застосовували різнокаліберні міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька терористи відкривали вогонь 8 разів, де крім вищеперерахованої зброї бандити застосовували ще й БМП. На Луганському напрямку – 5 порушень режиму «тиші». Сепаратисти гатили з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї.
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