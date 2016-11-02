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Чого тепер чекати від Суркова і «Л/ДНР»?

Чого тепер чекати від Суркова і «Л/ДНР»?
Портал InformNapalm аналізує документи, отримані українськими хакерами після злому електронної пошти помічника російського президента Владислава Суркова і прогнозує, чого далі варто чекати від «сірого кардинала» РФ і його маріонеток на Донбасі, - про це інформує replyua.net.

Так, за останній тиждень Україна знову повернулась на шпальти провідних світових видань. Така увага була спричинена опублікуванням дампу електронної скриньки Суркова. Хакери на досягнутому зупинятись не збираються і обіцяють найближчим часом оприлюднити другу частину документів. До яких наслідків призвів злом пошти Суркова? По-перше, це дозволило актуалізувати українське питання, яке останнім часом було затьмарене російськими звірствами в Сирії. По-друге, було отримано незаперечні факти того, що Олександр Захарченко та Ігор Плотницький є маріонетками Кремля.

По-третє, публікація таких документів прискорила процеси у самих терористичних угрупуваннях. Наприклад, було пролито світло на внутрішню конкуренцію між Захарченком та Ходаковським. З листування Суркова можна зрозуміти, що Кремль сумнівається у зробленому виборі «лідера» терористів. Ймовірно, останні дивні укази Захарченка вказують на спроби провести вигідні для нього рокіровки в ієрархії терористів і оточити себе більш надійними прибічниками. Здається, що ліквідація Мотороли була лише початком процесу. У цьому контексті варто «передати привіт» Гіві, який ніяк не визначиться: тікати йому чи лишатися. Публікація матеріалів прискорила процеси і, можливо, зовсім скоро ми побачимо абсолютно нову конфігурацію терористичних угрупувань Л/ДНР.

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