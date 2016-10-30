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Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів
Блогер Олександр Коваленко розповів як «піклується» про вдів своїх «захисників» «молода Донецька республіка», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали зі сторінки експерта в Фейсбук.

Так, за словами блогера, днем раніше в окупованому Дебальцево було справжнє свято. Вдовам і матерям тих, хто загинув за неіснуючу, але квітучу «Новоросію» вручали гуманітарну допомогу – кожній по цілому пакету харчів, аби вони зовсім не опухли з голоду і мали змогу народжувати нове гарматне м'ясо. Чи було співпадінням те, що всі ці пайки їм вручали в чорних пакетах з емблемою «BMW» - точно таких, в яких ховали їх чоловіків і синів?

На світлині, яка була зроблена на честь цієї епохальної події, видно, що обличчя жінок світяться від щастя, адже завдяки жертві своїх близьких чоловіків ці жінки живуть в прекрасній ДеНееРії, не знаючи горя, не те що всякі хохли, - іронізує блогер. А якщо бути серйозним, то всі ці ватні жіночки сподівались, що отримають обіцяні п’ятсот тисяч рублів компенсації, а дали їм по двадцять тисяч рублів і по пакету харчів – ось вона, ціна життя пересічного ватника. Вся біда в тому, що коли Дебальцево знову перейде під контроль України, ці ж самі жіночки кинуться оформлювати довідки, що їх чоловіки загинули як цивільне населення від знущань окупантів і вимагатимуть пільг і соціальних допомог, - прогнозує блогер.
Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

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