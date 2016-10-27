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Українське МЗС прокоментувало вторгнення чергового російського «гуманітарного конвою»

Українське МЗС прокоментувало вторгнення чергового російського «гуманітарного конвою»
Українське зовнішньополітичне відомство передало росіянам чергову ноту протесту у зв'язку із незаконним перетином державного кордону п’ятдесят сьомим «гуманітарним конвоєм», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, українська сторона заявила, що вона глибоко обурена тим, що Росія продовжує протиправну практику направлення на окуповану територію України так званих гуманітарних конвоїв. Наприклад, сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, кордон України знову перетнули сорок шість вантажівок, які перевозили невідомий вантаж. Зовнішньополітичне відомство у своїй заяві вказало, що такі дії не тільки порушують один із фундаментальних принципів міжнародного права, що передбачає непорушність кордонів, а і прямо суперечать документам, спрямованим на реалізації Мінських угод, так як здійснюються без поваги до міжнародної практики і без погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Крім того, українська сторона наголосила, що Росія продовжує ігнорувати домовленості, яких було досягнено на зустрічі в Берліні і не допускає місію МКЧХ до українських бранців, які утримуються терористами у нелюдських умовах.

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