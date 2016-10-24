Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»

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Відомий терорист Михайло Толстих, відомий також під прізвиськом «Гіві» прокоментував для російських ЗМІ чутки про те, що він збирається найближчим часом покинути територію так званої ДНР, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».Так, сьогодні вдень очільник Союзу десантників Придністров’я Валерій Гратов на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Толстих має наміри найближчим часом покинути територію, контрольовану терористичним угрупуванням ДНР і переїхати до Придністров’я. До переїзду, мовляв, Гіві вже підготувався: перевіз до Тирасполя свою дівчину та почав продавати належне йому майно.Коментуючи це повідомлення, Толстих наголосив, що «майна в нього немає» і дівчини теж. Саме тому продавати йому нічого і він людина в цьому плані вільна. Терорист зазначив, що він «живе своїм батальйоном». Крім того, Гіві підкреслив, що він нікуди переїжджати не збирається, продовжує виконувати обов’язки командира військової частини (імовірно, він має на увазі незаконне збройне формування «Спарта» -) і покидати рідну землю і рідну державу не збирається. Раніше цього ж дня інформацію про втечу Толстих заперечив і один із ватажків терористів ДНР Едуард Басурин.