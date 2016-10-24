валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»

Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»
Відомий терорист Михайло Толстих, відомий також під прізвиськом «Гіві» прокоментував для російських ЗМІ чутки про те, що він збирається найближчим часом покинути територію так званої ДНР, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Так, сьогодні вдень очільник Союзу десантників Придністров’я Валерій Гратов на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Толстих має наміри найближчим часом покинути територію, контрольовану терористичним угрупуванням ДНР і переїхати до Придністров’я. До переїзду, мовляв, Гіві вже підготувався: перевіз до Тирасполя свою дівчину та почав продавати належне йому майно.

Коментуючи це повідомлення, Толстих наголосив, що «майна в нього немає» і дівчини теж. Саме тому продавати йому нічого і він людина в цьому плані вільна. Терорист зазначив, що він «живе своїм батальйоном». Крім того, Гіві підкреслив, що він нікуди переїжджати не збирається, продовжує виконувати обов’язки командира військової частини (імовірно, він має на увазі незаконне збройне формування «Спарта» - ред.) і покидати рідну землю і рідну державу не збирається. Раніше цього ж дня інформацію про втечу Толстих заперечив і один із ватажків терористів ДНР Едуард Басурин.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
11544

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
9567

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

В крымской тюрьме уже два года незаконно держат жителя Ивано-Франковска

Правозахисники вимагають викинути Росію з РПЛ ООН

Російський «православний» банк отримав дефолтний рейтинг

Память человека можно изменить, а он этого даже не заметит - ученые

Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»

З листопада 2016 по березень 2017 Кремль намагатиметься прибрати Порошенко – блогер

«Друга» Кремля звинувачують в ігноруванні гуманітарної кризи

Блогер про «міжнародне визнання» Л/ДНР: «Нижче падати просто нікуди»

Российских военных учат ведению информационной войны в рамках специальных учебных дисциплин

«Українська ДРГ чи наслідки імперської величі?» - блогер прокоментував «оновлений» мурал в Мінську

Папа Римский Франциск попытался повлиять на Венесуэльского диктатора

Ще рано святкувати очищення України від Леніна – блогер

ИГИЛ перешло в контрнаступление в Мосуле

Нардеп Лещенко нашел хозяйку для новой квартиры, отбил жену у бойца АТО

До Чорного моря увійшов військовий корабель США

Оппозиционный кандидат в президенты Болгарии пообещал улучшить отношения с Россией

Сделка о свободной торговле между ЕС и Канадой провалилась окончательно

«Будь-де краще, ніж в Росії»: у РФ розгорівся черговий скандал

Українські хакери розкрили плани Суркова

Андрій Цаплієнко: На передовій в Мар'їнці – близнюки Валік та Віталік Тихенки дають «прикурити» ворогу

 Новости за день