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Новини з зони АТО за минулу добу (23.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (23.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України, на щастя, ніхто не загинув; поранення отримали семеро наших військовослужбовців. Про це сьогодні, 24-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міноборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«За минулу добу в зоні проведення АТО серед військовослужбовців української армії ніхто не загину. Не обійшлося без санітарних жертв: поранення отримали семеро наших захисників», - повідомив полковник. Речник АТО уточнив, що в Попасному поранення отримав один солдат, в районі Авдіївки – двоє, одного поранили під Мар’їнкою, двоє постраждали біля Красногорівки та один в населеному пункті Лебединське.

Як повідомляв раніше штаб АТО, за минулу добу проросійські терористи 35 разів порушували режим припинення вогню. По напрямку до Маріуполя ЗСУ нарахували 20 випадків обстрілів з боку бойовиків. На даному напрямку ворог застосовував міномети різного калібру, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На луганському напрямку було зафіксовано 9 випадків провокацій сил АТО, на Донецькому – 6 разів. Там бойовики стріляли з гранатометів, мінометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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