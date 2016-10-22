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Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков

Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков
Речник російського президента Дмитро Песков прокоментував ініціативу щодо направлення на Донбас озброєної місії Організації безпеки і співробітництва в Європі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, в інтерв’ю одному з російських телеканалів, Песков розповів, що «ніхто не заперечував проти ідеї розташування на Донбасі озброєної місії ОБСЄ». За його словами, не має жодного значення як називатиметься ця місія – поліцейська чи озброєна, головну роль відіграє її суть: це працівники ОБСЄ, які мають табельну зброю. Речник російського президента наголосив, що зараз такої місії немає, але на її створення Путін дійсно дав свою згоду.

Також Песков наголосив, що зараз справа за самою ОБСЄ – як швидко вона розробить комплекс правових заходів щодо створення озброєної місії, сформує її особовий склад і здійснить матеріальне забезпечення відповідних співробітників. Тим більше, зараз в цій організації головує Німеччина, якій «і карти в руки». Нагадаємо, одним із шляхів врегулювання ситуації на Донбасі оглядачі називають розміщення на кордоні та на лінії зіткнення озброєної місії ОБСЄ.

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