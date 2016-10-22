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Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, серед військовослужбовців Збройних сил України ніхто не загинув, поранення отримали троє наших захисників. Про це сьогодні, 22-го жовтня, під час чергової прес-конференції в Києві розповів спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко, інформує replyua.net.

«За минулу добу серед українських військових загиблих нема. Не обійшлося без поранених: трьох наших солдат доставили до лікарень», - повідомив полковник. За його словами, за минулу добу по напрямку до Луганська ворог 12 разів порушував режим «тиші». Тричі терористи застосовували важку зброю, а через деякий проміжок відносного затишшя бандити обстріляли позиці сил АТО з реактивних систем залпового вогню БМ-21, випустивши 15 снарядів.

На Донецькому напрямку ворог майже постійно вів вогонь з заборонених Мінськими угодами мінометів. «Тут терористи дуже щільно вели вогонь по нашим позиціям, випустивши приблизно 150 мін різного калібру. Всього на цьому напрямку бойовики 9 разів порушували «тишу», - зазначив Лисенко. На Маріупольському напрямку російсько-терористичні війська 18 разів відкривали вогонь, 6 разів застосовували заборонену важку зброю.

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