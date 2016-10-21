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Переговори в Берліні показали, що Донбас уже став «Придністров’ям» - політолог

Переговори в Берліні показали, що Донбас уже став «Придністров’ям» - політолог
Два дні тому у німецькій столиці відбулись переговори у так званому «Нормандському форматі», у яких взяли участь президенти Франції, України та Російської Федерації і канцлер Німеччини. Про які результати цієї зустрічі можна говорити пояснив російський політолог Дмитро Орєшкін, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Крим. Реалії».

Так, за словами Орєшкіна, нормандський формат себе вичерпав ще навіть не почавшись. Від поточної зустрічі теж не варто було чекати якогось прориву. Справа в тому, що, наприклад, російський президент поїхав до Берліну «для галочки». Він розумів, що у разі його відмови Петро Порошенко, Франсуа Олланд та Ангела Меркель все-одно зустрінуться, а цього Путін допустити не може, бо такі перемовини зафіксують його міжнародну ізоляцію.

Тим не менш, за словами політолога, Донбас уже набув статусу невизнаної території, питання навколо якої обговорюють роками. Політики збираються і «товчуть воду в ступі», проте від цього нічого не змінюється. Звісно, українська влада цього ніколи не визнає і не погодиться із втратою регіону, але варто дивитись правді в очі: території, підконтрольні Л/ДНР вже зараз набули чітко окресленого статусу Придністров’я.

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