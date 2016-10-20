Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

За минулу добу в зона проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил України, на щастя, ніхто не загинув. Але не обійшлося без жертв: троє наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 20-го жовтня, виступаючи перед журналістами в Києві, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«В результаті проведення бойових дій за минулі 24 години серед військовослужбовців української армії всі залишилися живими. Троє наших бійців отримали поранення. Їх доправили до найближчих шпиталів, де їм наразі надають необхідну медичну допомогу», - зазначив полковник. Речник АТО на уточнююче питання від представників преси уточнив, що дані жертви Збройні сили України зазнали в результаті «дотримання режиму припинення вогню» проросійськими терористами в районі Авдіївки та Водяного – 2 та 1 поранений відповідно. Як повідомлялося раніше, за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціям сил АТО. На Маріупольському напрямку сепаратисти порушували режим «тиші» 21 раз, на Донецькому – 5 разів, і на Луганському – 4. Бойовики застосовували гранатомети різного калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А по напрямку до Донецька ворог також використовував БМП.
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