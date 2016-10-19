Якщо уважно слухати Муженка, можна зробити шокуючі висновки – блогер

Блогер anti-colorados прокоментував одне з останніх інтерв’ю начальника Генерального штабу Збройних силу України Віктора Муженка і зробив шокуючі висновки, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал «Линия Обороны».
Так, загалом слова Віктора Муженка мали доволі абстрактну форму, ніякої конкретики. І це зрозуміло, адже говорити напряму про питання національної безпеки, покриті кількома грифами секретності на фоні бойових дій навряд чи було б розумно. Тим не менш, якщо слухати уважно, можна почути дуже цікаві речі. Очільник Генерального штабу багато говорив про перехід на стандарти НАТО, комплектацію армії за західним зразком. За його словами, всього Північноатлантичний альянс має тисячу двісті п’ятдесят стандартів і переважна більшість з них стосуються оперативних моментів. Лише одна п’ята припадає на озброєння та технічне забезпечення та ще кілька – на питання адміністрування. За словами генерала, повністю пройшли навчання за стандартами НАТО дві тисячі військовослужбовців. Але була і цікава оговірка – «тільки на території України». Також Муженко прокоментував питання про потребу армії в модернізації озброєнь, зазначивши кілька програм. При чому, ці програми для доволі слабкої в економічному сенсі України виглядають просто фантастичними. Тим не менш, повернемось до підготовки українських солдатів за кордоном. Чому саме там? Бо на території України поки-що не створено належних умов, а якщо точніше – немає потрібної техніки.
Але зараз треба напружитись і згадати кілька деталей. Всі знають, що минулого року у напрямку Яворівського полігону пройшла величезна колона військової техніки Сполучених штатів. Але ніхто не спостерігав, щоб ці колони йшли у зворотному напрямку. Також у Львівському аеропорту періодично приземляються військово-транспортні літаки Військово-повітряних сил Сполучених штатів Америки. Імовірно, вони не по бурштин приїжджають, а привозять техніку, за допомогою якої наші військовослужбовці проходять підготовку за стандартами НАТО. До того ж, є цікавий факт для роздумів. Сполучені штати мають величезні бази для зберігання військової техніки, яка вже була в ужитку. Зазвичай вони знаходяться під відкритим небом. Наприкінці 2014 – на початку 2015 років навіть сторонні спостерігачі, аналізуючи фото зі супутників, помітили, що техніки стало у кілька разів менше. Для того, аби зняти озброєння з консервації, його варто підготувати на оборонних підприємствах – імовірно, саме по них і було розділено цю техніку. Навесні – влітку цього року відбулась низка військових навчань, в ході яких армія США здійснювала масовані десантування на європейські береги. Було перевезено чимало техніки, в тому числі – з використанням цивільних суден.
Відтак почали з’являтись чутки, що США створили в Європі базу для зберігання військової техніки, і знаходиться така база в Польщі. І останнім штрихом у всій цій історії слугують недавно оприлюднені слова Франсуа Олланда про те, що у разі, якщо Путін знову «буянитиме», Україну озброять і приймуть на НАТО. Щодо членства в НАТО - може, він і погарячкував, а от щодо техніки – цілком імовірно. Перехід на стандарти Північноатлантичного альянсу передбачає, в тому числі, володіння технікою, і саме для цього на українських полігонах працюють західні інструктори. А бажана техніка стоїть всього в сотні кілометрів від наших кордонів і від особового складу, який до цього підготовили і навчили. Крім того, варто пам’ятати, що частина українських солдатів проходять підготовку за кордоном на певній техніці, і, якщо раптом Путін піде на загострення, вони на цій техніці і прилетять.
І, нехай прямо про це очільник Генерального штабу не говорив, але, якщо дивитись поміж рядків, то це просто-таки «випирало». Є чимала імовірність, що поріг критичної готовності вже пройдено і наразі встановлено курс на тотальну готовність до будь-якої ескалації. Тож недавня істерика терориста з Л/ДНР «Гіві» з погрозами «зрівняти українські міста до Києва з землею» буде припинена в один момент. Тільки використають тепер для цього кулю не калібру 5,45, а трохи більшу – 5,56. Саме до цього наразі йдеться, - прогнозує блогер.
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