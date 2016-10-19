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Бойовики кричать про готовність відводити війська, а мінські угоди вони читали? - Лисенко

Бойовики кричать про готовність відводити війська, а мінські угоди вони читали? - Лисенко
Всі попередні заяви проросійських бойовиків самопроголошеної «ЛНР» щодо готовності відведення військ від лінії розмежування в районі Станиці Луганської є нічим іншим, як простою провокацією, оскільки терористи продовжують на цій ділянці порушувати режим припинення вогню. Про це сьогодні, 19-го жовтня, в коментарі агентства «УП» зазначив речник Міноборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

Таким чином він прокоментував заяви російської преси про те, що «представники ЛНР запустили сигнальну ракету, яка сповіщає про їхню готовність починати відведення сил та засобів від лінії розмежування в районі населеного пункту Станиця Луганська». «Та вони щодня у себе якісь ракети запускають, але це ніяким чином не показує їхню готовність до виконання рамкової угоди. Справжній показник – це припинення вогню», - зазначив спікер АТО.

В той самий час він наголосив, що представники самопроголошених республік власноруч підписували рамкову угоду, в якій чітко прописані передумови для початку проведення заходів по розведенню сил та засобів. «Розведення військ виконується при безпосередній присутності представників СЦКК та СММ ОБСЄ після того, як було забезпечено семидобову «тишу»! Жодної умови бойовики не виконали», - зауважив полковник.

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