Новини з зони АТО за минулу добу (18.10.16)

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинув одни військовослужбовець української армії, ще один отримав поранення. Про це сьогодні, 19-го жовтня, під час свого виступу на черговій прес-конференції у Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулі 24 години в лавах Збройних сил України були зафіксовані страти. В результаті бойових дій загинув один наш захисник та один отримав поранення. Це сталося в районі населеного пункту Лебединське під час обстрілу з боку російських найманців», - повідомив полковник. «На сьогоднішній день найскладніша ситуація для наших хлопців залишається на Маріупольському напрямку, де ворог продовжує застосовувати важке озброєння, великокаліберні гранатомети та кулемети», - додав Лисенко.
Як повідомлялося раніше, напередодні зустрічі в Берліні «нормандської четвірки», терористи відкривали вогонь 57 разів, застосовуючи при цьому важку артилерію калібром 152 мм. З цієї кількості обстрілів 44 випадки порушення режиму «тиші» припало на Маріупольський напрямок. Тут терористи застосовували великокаліберні міномети, кулемети та стрілецьку зброю.
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